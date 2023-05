6 parimat SPF päikesekaitsekreemi suveks

Hollandi vähiliit on andnud täiskasvanud inimestele lihtsa juhise. Liidu uuringute ja soovituste järgi sobib igapäevasteks toimetusteks õues kasutada päikesekaitsevahendit, mille faktor on vähemalt 15. Kui aga viibida päikese käes pikemalt ja intensiivsemalt, näiteks päevitades või soojamaareisil olles, tuleks kasutada tooteid, mille faktor on vähemalt 20–30. Sellisele märgistusele vastab SOL veekindel päikesekaitsesprei SPF 20 ja SPF30 . Päikesekreem on rikastatud pähklikoore ja porgandiõliga, mis soodustavad loomuliku päevituse teket, andes ka kõige tundlikumale ja õrnemale nahale lisaks kaunile päevitusele kaitse kuivuse, põletuse ning vananemise eest.

Ka Australian Goldi valikust leiab SPF30 päikesekaitsesprei koos isepruunistajaga . Selle toote suureks plussiks on geeli koostisse peidetud looduslik karamell, mis aitab nahal päikesega kokku puutudes muutuda mõnusalt pronksjaspruuniks. Erinevalt teistest isepruunistajatest aitavad geeli koostises olevad eksootilised õlid hoida jumekat nahka ka pehme ja niisutatuna. Looduslikest toodetest pakub päikese eest kaitset ka Hoia looduslik päevitusõli . Toote koostises on näiteks vaarikaseemneõli, mille looduslik SPF-i sisaldus on 28–50, ja porgandiõli, mis annab nahale suurepärase kuldse jume ning rikastab seda erinevate vitamiinidega.

Kõige tugevamat kaitset ehk SPF50+ märgistusega päikesekaitsevahendeid vajavad lapsed. Bio Balance näiteks on mudilastele mõeldes turule toonud Sun Protection Milk SPF50+ päikesekaitsepiima. Tegemist on veekindla ja lõhnavaba kaitsepiimaga, mis sobib igale nahatüübile, imendub kiiresti ega jäta rante. Päikesekaitsepiima koostises on glütseriin, mis tugevdab naha loomulikku barjääri. Pantenool tagab aga naha niisutuse.