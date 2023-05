KUULA | Eesti Rahvusballeti solisti Ketlin Oja ja tipp-pianist Johan Randvere puhkuseplaanid: teha seda, mis on eriala tõttu keelatud

Seekordses taskuhäälingusaates on külas Eesti Rahvusballeti solist Ketlin Oja ja tipp-pianist Johan Randvere. Noored artistid on ühildanud tantsu, klassikalise klaverimuusika ja luule ning toonud lavale kontsert-etenduse „Tantsi mulle muusikat“, mis on publiku poolt väga soojalt vastu võetud.