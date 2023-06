Seks, mis ajab segadusse

Sekspositiivses maailmas on seks üks avastamist täis, tore ja lõõgastav tegevus. See aitab maandada stressi, väljendada tundeid, luua lähedust ja mida kõike veel. Kuid siiski! Kui seks on niivõrd mõnus ja maandav ettevõtmine, siis miks pelgalt mõte sellest nii paljudes ärevust tekitab?