KUULA | Elustiili podcast: miks me oleme pidevalt nii väsinud?

„Mina vaatan asjale holistiliselt, tervikuna. Püüan saada aru, miks inimese seisund on selline, nagu ta on. Peamine probleem on see, et me ei söö päris toitu või ei saa kehva seedimise tõttu toidust piisavalt õigeid aineid, lisaks magame ebasobivates tingimustes, ei liiguta ennast kehale sobival viisil ega oska pingeid maandada. Kõige selle tulemus on väsimus, närvilisus. Ning see närvilisus ja väsimus mõjutab omakorda meie toitumist, und ja liikumissoovi,“ selgitab Kairi.