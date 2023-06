Veel üks Sillamäe passioon

Mu enda peatuspaik ei jää nende omast tegelikult kuigi kaugele. Sadakond sammu eemal on minu käsutuses Mere Art Apartment. Kahetoalises korteris on tunda linna kuldaja hõngu – kõrged laed, kahe poolega klaasuksed, palju šikke möödunud sajandi keskpaigast pärit mööbliesemeid, vaase, lilli ja kunsti. Isegi kommid kausis on Fazeri Marianned ikoonilise punasetriibulise paberiga, mis disainitud samal 1956. aastal, kui sündis see maja.