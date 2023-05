Tugikaarteta rinnahoidjad on mugavad ja kaunid

Esikohal on mugavus ja elegants

20-30 aasta vanuseid Rosme Lingerie katalooge vaadates on näha, et tooted erinevad tänasest valikust märkimisväärselt. Veel 20 aasta eest oli Rosme aluspesuvaliku hulgas väga vähe tugikaarteta rinnahoidjaid, ka suuruste ja värvivalik ei olnud väga lai. Tänapäeval on tendentsid aga muutunud ja naised on jäika vormi säilitavad rinnahoidjad vahetanud mugavate, tugikaarteta rinnahoidjate vastu.

Naiste jaoks on oluline, et aluspesu oleks nagu teine nahk. Mugavus ja hea enesetunne on kvaliteetse rinnahoidja alus.

Olulisimaks visuaalseks erinevuseks kaasaegsete tugikaarteta rinnahoidjatega võrreldes on korvi kuju, mis oli varem veidi koonuse kujuline. Olemasolevad moetendentsid nõuavad aga loomulikku, ümarat rinnakuju, mida on õmmeldud korvidega rinnahoidjate puhul võimalik saavutada detailide kuju korrigeerimisega.

Aja jooksul on muutnud ka kasutatavad materjalid, liigutakse suurema mugavuse poole. Selleks, et ka suuremate rindadega naistele maksimaalset mugavust tagada, on näiteks välja töötatud polsterdatud õlapaeltega, laiema elastse kummiga, õhemate rinnahoidja külgede ja rohkem kaetud dekolteepiirkonnaga rinnahoidjaid.

Meile, naistele, meeldib muuta riietumisstiili. Ja stiil algab kindlasti juba aluspesu valimisest – täna soovin mugavat tugikaarteta rinnahoidjat, homme aga kujukat, tugikaartega push-up rinnahoidjat. On väga hea, et vastavalt oma valitud stiilile saan valida erinevat tüüpi aluspesu vahel. Lelde, Rosme Lingerie klient

Täna on Rosme tootevalikus peaaegu 20 erinevat tugikaarteta rinnahoidja mudelit. Uued mudelid tagavad efektiivse toe ja kuju püsivuse ka ilma tugikaarteta. Meie toodete hulgast võib leida rinnahoidjaid noortele tüdrukutele, bralette-rinnahoidjaid, õmmeldud korvidega rinnahoidjaid klassikaliste või polsterdatud õlapaeltega, vormitud korvidega rinnahoidjaid, puuvillaseid rinnahoidjaid ning ka vormitud spacer materjalist rinnahoidjaid.