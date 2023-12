AASTA PARIMAD LOOD | Ajukasvaja operatsioonil infarkti saanud eestlanna: toibudes mõtlesin – mul ei ole aega surra. Ma pean tegutsema

„Kui muusikaõpetaja kuulis, et mul on ajukasvaja, vaikis ta hetke ja lausus siis: nii palju antakse kanda vaid kõige tugevamatele,“ räägib modell Isabel Ulejev, kes on 20. eluaastaks teinud läbi ajuinfarkti, õppinud uuesti rääkima, sööma ja jooma. „Ütlen ausalt – sellises olukorras ohvrimängimine ei aita. Kui haiglas kaob elutahe, siis ongi kõik.“ Läbi ja lõppenud. Tema vaatab peeglisse ja näeb seal naist, kes saab hakkama. Keda janutab elama.