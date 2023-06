VAATA | Aastaid autoimmuunhaiguse tõttu välja puhkamata Anna: magan nüüd nagu nott

Selle tagajärjel ei saa organism aru, milline on hea ja milline halb rakk, ning nii hakkab organis kehast välja tõrjuma omaenese rakke. „Kehas toimub pidevalt võitlus hea ja halva vahel ning see on organismile meeletu koormus.

Autoimmuunhaigust põdevad inimesed teavad hästi, mida see haigus nende kehaga võib teha ja kuhumaani viia, nii füüsilisel kui ka vaimsel tasandil. Lõpuks oled nagu inimvare,“ räägib Anna.

Diagnoos andis end oodata

Esimestel kordadel, kui naine arsti poole pöördus, et end vaevavatele sümptomitele põhjust leida, ei saanud tegelikult lõplikult selgeks, milles peitub viga. „Esialgne lihtsalt välja pandud diagnoos oli, et mul on depressioon ja stress. AIH aetaksegi tihti depressiooniga segamini. Haigusega kaasnev väsimus on meeletu ja uue aja koroona läbipõdenute väsimusega võrreldes kahekordne. Keha on pidevalt põletikulises olekus, millest tekivad omakorda kõrvalnähud,“ selgitab Anna.

Kuidas jõudis Anna CBD õlini?

Soovitused, millised proovid peaks andma ja kuidas edasi toimida, jõudsid Annani ühe välismaa arsti kaudu. „Kolm aastat tagasi jõudsingi selleni, et lasin võtta kõik soovitatud proovid, misjärel sain lõpuks ka õige diagnoosi. Ise hakkasin asja uurima paar aastat tagasi tänu Ameerikas elavatele sõpradele. Sel hetkel olid juba õlid seal ka müügis, aga kogu tellimisprotsess tundus väga keeruline. Algul kahtlesin ega julgenud tellida nii teadmatuse kui ka kõrge hinna tõttu,“ meenutab ta. Hiljem viis elu Anna kokku kokku PĒLLi õlidega, mida hakkas 10–11 kuud tagasi kasutama iga päev.

Muutus on olnud meeletult positiivne

„Nädal pärast õli kasutamist hakkasin magama. Magasin nagu nott! Organismis taandub ka stress ja ärevus, mis on AIH üks kaasnevaid nähtusi. Pärast õlide kasutamist saab organism stabiilsuse, kaob ära zombie-tunne. Magad end välja, põletikuline foon alaneb ning see omakorda tõmbab stressi ja organismi põletikulised nähud alla,“ rõõmustab Anna.

See on maailma parim asi! Anna