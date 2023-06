SUUR ÜLEVAADE | Täna on rahvusvaheline kleidikandmise päev: kaheksa tegumoodi, kakskümmend neli kleiti

Täna on rahvusvaheline kleidikandmise päev, aga tegelikult päästab see riietusese meid välja kasvõi igal päeval aastas. Eriti palju tööd ja vähe puhkepäevi on kleitidel suvel, kui ees ootab hulk üritusi argistest pidulikeni välja. Viimasel ajal oleme alternatiivide otsimisega nii hoogu läinud, et oleks aeg taas õiglus jalule seada. Kleit on suvepidude printsess... või kuninganna.