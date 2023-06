Eesti laulja pihtimus: mulle on otse öeldud, et me ei saa sind lavale lasta, sest oled liiga paks

Laulja ja „Paksude podcasti“ üks juhte Elina Martinson (28) läbis poolteist aastat tagasi maovähendusoperatsiooni ja on kaotanud üle poole oma kehakaalust. Naine kinnitab, et kõige suurem muutus on vaatajate silmades ja see on omamoodi segadust tekitav, sest inimesena on ta ju alati olnud üks ja seesama.