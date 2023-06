FOTOD | Eksklusiivne võimalus! Vaata esimeste seas ehtekunstnik Tanel Veenre uusimat folk-kollektsiooni

Taneli kaubamärk on tuntud julgete värvimängude poolest ning just selline on olnud eestlaste pidurõivas ka ajalooliselt. Värviga tähistati sündmuse erakordsust, värv eristus argipäeva hallist ja oli ka hinnalisem oma päritolult. Tanel on selle traditsiooni pedaali vajutanud muidugi mõnuga põhja – suvekollektsiooni triibulised siidid plahvatavad pöörasemalt kui vikerkaar.