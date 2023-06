Barbie ajastu

Kui nostalgialainel jätkata, siis oli kord ka aeg, kui siiralt kadestasin Barbie-nuku ultrapeenikest taljet, lõputuid jalgu ja suurt lõvilakka. Ja nukkude garderoobi! Arvan, et need 90ndate Barbiede volüümikad kokteilikleidid, puhvvarrukatega jakikesed ja värvikirevad riided on põhjuseks, miks tänapäevalgi vahetevahel maitseka minimalismi teelt kõrvale kaldun ning roosasse moedžunglisse ära eksin.