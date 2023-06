Hendrik Terras: ma ei näe, et suhtlus saaks üldse suhteks areneda, kui maailmavaade on kardinaalselt erinev

Kalamaja kohvik. Minutilise täpsusega peatub maja ees moodne kondiraputaja, sadulas värske riigikogu liige ise. Mitte ratturile, vaid endale omaselt šikis päevaülikonnas, mille tavotiga määrdumine lõikaks südamest läbi. Küllap on ketikaitsega kõik korras! Ratsutab Hendrik ju sellesama truu hobu seljas igal hommikul üles Toompeale. „Kui kohale jõuan, siis esimesed kaks minutit kellegagi vestelda väga ei saa, sest üritan hingamist taastada,“ naerab mees, et mõelda vaid, milline on vorm ja võhm samal moel jätkates nelja aasta pärast.