MINA VÕI TEMA? | Muusikud Fredi ja Anett: me ei ole kumbki nutjad ega vihastajad

Muusikud Fredi ja Anett on pikalt töötanud ühise albumi kallal, mis näeb ilmavalgust sel sügisel. Sel nädalal andsid nad välja aga uue singli „Lowkey“. Kutsusime nad külla, et selgeks teha, kui hästi nad üksteist loomeprotsessi käigus tundma on õppinud.