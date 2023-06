FOTOD | Tanel Veenre tähistas Eesti rahvakultuuri ja üllatas folk-kollektsiooniga. Vaata, kes olid moeetendusel kohal!

Botiku aiabaari metsikus salaaias keris end esimest korda publiku ees lahti Taneli rahvusromantiline unelm. Kui Eesti rahvariided on rasked villased vammused, milles laulukaare all minestada võib, siis Taneli versioonis on mustrid leidnud tee õhulisele siidile. Sillerdavad ja säravad triibumängud võiks sobida hoopis 70ndate psühhedeelsele diskole. Kimono- ja nahkhiirelõige lisamas salongilikku funky hõngu.