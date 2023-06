Võiks mahtuda ümbrikusse...

Üks peamisi nõuandeid, mida olen ise kuulnud, on vana hea „talita südametunnistuse järgi“. Minu sisehääl on üldiselt päris usaldusväärne, aga uskuge mind, finantskonsultandina üle keskmise kehv. Mida see südametunnistusest lähtumine üldse tähendab? Kas peaksin sõpruse kuidagi rahasse ümber arvestama? Saab seda üldse teha? Kas kupüüridest pungil ümbrik sisaldab tingimata rohkem armastust? Rahakinkimine pole ju ometi ülepakkumismäng, kus kõige väärtuslikuma mängija tiitli nopib see, kes juhtus olema kõige heldem?