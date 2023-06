Mida sinu vanemad teeksid, kui ütleksid neile, et teenid raha OnlyFansis? Endine finantssektori töötaja räägib oma loo

Mulle kui alustavale tegijale tähendas see reaalsuses aga igavat kontoritööd, mille kõrvalt pidin äraelamiseks töötama ka restoranis. Kui pandeemia hakkas, olin just oma vanematekodust välja kolinud ja hakanud koos elama oma mehega. Me jagasime kulud pooleks ning see võttis mu sissetulekust nii suure osa, et pärast üüri maksmist oli selline tunne, nagu poleks palgapäeva olnudki. Ja ühel hetkel ei tundunudki enam naljana see, mida oleme ikka kuulnud kedagi tegemas: „Äkki peaks töölt ära tulema ja OnlyFansi tegema.“