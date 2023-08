Täna sünnipäeva tähistav saatejuht Romi Hasa: ma ei ole klassikaline vananemise üle põdeja. Olen hetkes elaja

Värske ja vaba. Need kaks omadussõna, laenatud Raadio 2 tunnuslausest, sobivad Romi Hasa kohta täpselt. Ta on tagasi pildis. Juhib teleekraanil romantilist tõsielusarja „Sellest saab meie suvi“ ning pärast keerulisi aegu eraelus on taastanud oma elujõu.