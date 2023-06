Suvine Stockholm: suvesuusatamine, restoran järve kaldal, ohtralt kunsti ja mitu Karlssonit

Ma pole kunagi suvel Stockholmi sõites mõelnud suuski kaasa pakkida – ehkki aasta ringi valitseva kehva suusailma üle viskavad nalja rootslasedki –, ent seistes Hammarbybackeni tipus, ei tea ma enam isegi hästi, miks. Minu ees mäest alla kulgev suusarada on mururoheline, aga kohe kindlasti on see suusarada. Suvesuusatamine on stockholmlaste uusim kirg ning ausalt öeldes ka ainus võimalus Skandinaavias seda fotodelt nii tuttavat Alpide suusareisi idülli nautida – teate küll, suusad päevitustooli kõrvale maasse torgatud ja pükste kohal vaid bikiinitopp. Või olete mõnda sellist Åres või Sälenis tehtud fotot näinud?