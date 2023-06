Looduslik krohv, wabi-sabi ja kitsekesed

„Koduotsijate nali on, et ideaalne elukoht on eraklikult paksu metsa sees, mere ääres ja samal ajal kesklinnas. Meil peaaegu nii ongi,“ rõõmustab Milli. „Mere asemel on hoovis Elva jõgi. Meie jaoks on see tõesti ideaalne koht: asub looduse keskel, lennujaam on veerandtunnise autosõidu kaugusel ning rong viib otse Tallinna kesklinna.“