Näitleja Jennifer Aniston jälestab üht endale sagedasti tehtavat komplimenti: see ajab mind väga närvi

„Glider’itel treenimine tundub põhimõtteliselt nagu tantsimine.“ Jennifer naljatleb, et see on samm edasi aeroobikatundidest, kus ta kahekümnendates eluaastates hunniku inimestega koos käis ja ennast vigastas, sest juhendaja ei pööranud kellelegi teisele peale iseenda suurepärase füüsise tähelepanu.

Näitlejatar sõnab, et tunneb end nüüd palju paremini kui toona. Talle aga ei meeldi sugugi üks komplimendina näiv lause, mida talle tihti öeldakse – „Sa näed oma vanuse kohta nii hea välja“. Näitlejatari sõnul ajab see teda suisa närvi. „See on mingi ühiskonna normatiiv, et meil on justkui mingit kindlad piirjooned, kuidas mingis vanuses välja nägema peab. Ma olen paremas vormis kui oma kahekümnendates. Nii mu füüsiline kui ka vaimne pool on palju paremas kohas.“

Seda kinnitab ka ta uus trennirutiin. Naine tunnistab, et tema soov on elada kaua ja tervelt. „Mu pereliikmed on olnud pika elueaga, eriti just mu isapoolsed sugulased. Ma tahan teha tegusid ja olla enamat kui lihtsalt elus.“ Praegune treening võimaldab tal valida ka kestvuse ja raskusastmete vahel. Jenniferi sõnul saab ta sellest hoopiski energiat juurde. Trenni võiks kõrvutada euroopaliku elustiiliga, kus moes on pikad jalutuskäigud, liikuv elustiil ja vahel balletiharjutused.

Anistoni sõnul on aeg lõpetada iseenda survestamine ning olla enda vastu leebe. „Ükskõik kui palju sa täna tegid, tänaseks on see piisav. Ära ole iseenda suurim kriitik.“

Allikas: Vogue