Revolutsioon suvises nahahoolduses | Just nii püsib kaunis jume veelgi kauem ja nahk on nooruslikult terve ning prink

Eksperdid ja väga paljud naised üle maailma ütlevad koos – JAH!

Kas teadsid, et üks naiste ihaldatuim näohooldustoodete komponent, mis aitab su näonahka igapäevaselt noorusliku ja säravana hoida, on hüaluroonhape. Hüaluroonhape on võimas vananemisvastane aine ja selle unikaalsus peitub ainulaadses võimes siduda vett. Tundub uskumatuna, aga vaid 1 gramm hüaluroonhapet suudab siduda kuni 1000 grammi vett. Optimaalse valemi korral on see võimeline pakkuma naha kõikidele kihtidele sügavat niisutust, nahaaluste kudede täitmist, tihendamist ja silumist. See omakorda võimaldab naha vananemisprotsesse edasi lükata - ennetades kortsude teket ja tõstes ka sügavamate kortsude põhjasid.

Hüaluroonhape ja naha kõrge niiskustase aitavad sind kaitsta UV-kiirte laastava mõju eest

Kõik me teame, et päikesekiired kuivatavad nahka ja tekitavad enneaegset vananemist. Eriti sügavale nahka tungiva UVA-kiirguse liigne kogus stimuleerib ensüümide aktiivsust, mis lagundavad nahas kollageeni ja elastiini molekule ja pärsivad nende loomulikku taastumist. See kõik viib olukorrani, kus nahk hakkab ära vajuma, kaotab oma elastsuse ja kauni struktuuri. Peeglist märkame me naha kiirenenud vananemist ja uusi kortsukesi.

Naha heaolu jaoks ülioluline hüaluroonhape toetab kaudsel viisil naha võimet end UV-kiirguse vastu ka ise kaitsta. Niisutatud nahk on vastupidavam päikesekiirguse kahjulikele mõjudele. Lisaks, kui nahk on hästi niisutatud, säilitab see paremini oma loomulikku tervislikku seisundit - uuringud on näidanud, et hüaluroonhape aitab vähendada põletikulisi reaktsioone, mis võivad tekkida pärast liigset päikesekiirguse ja naha kokkupuudet.

Hüaluroonhappe niisutav ja niiskust säilitav toime on võimeline toetama naha enda loomulikke taastusprotsesse, sealhulgas naharakkude (ka kollageeni ja elastiini) sünteesi. See kõik omakorda tugevdab nahaalust struktuuri ja annab nahale kauapüsiva ja tervikliku kaitsevõime.

Ei! Mitte kõik hüaluroonhappel põhinevad näohooldustooted ei ole samaväärselt efektiivsed