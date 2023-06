Ära piina mind...

Üks mu parimatest sõpradest ütles hiljuti, et kogu enesearengubuumi kõrval on tema jaoks endiselt suurim eneseareng elu kogemine. See, et sa lähed välja, elad, teed ja õpid. Vaatamata sellele, et online-ärid ja tehisintellektid vallutavad maailma, on ikka kõige magusam tunne kontakt pärisinimeste vahel. Sõnad, pilgud, naeratused ja sünergia.