Eluterve terve elu

Gerli Padari Eurovisioni võistluslugu „Partners in Crime“, Inese „Las koerad hauguvad“, seriaali „Pilvede all“ tunnuslaul „Väike valge vale“, Shanoni R2 aastahitt ja nende esimeste plaatide tekstid, ansambli Supernova laulusõnad – see on lühike loetelu tema sulesepitsustest.