FOTOD | Käekott, mida kannavad nii Sarah Jessica Parker, Angelina Jolie, Meghan Markle kui ka Amal Clooney

Sarah Jessica Parkeri kehastatud Carrie seriaalist „Seks ja linn“ on muu hulgas tuntud laialdase käekotivaliku poolest. Oleme tema käevangus näinud nii Fendi Baguette’i kui ka Diori Saddle’i kotti. Tundub, et Parker on leidnud aga uue lemmiku – Gabriela Hearsti koti nimega Nina.