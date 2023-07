Mitte just eriline pisarakiskuja: peigmehe pulmakõne koosnes ühest kohatust lausest

„Käisin aastate eest pulmas, kus ei tundnud pruuti ega peigmeest – nimelt oli tegemist minu uue kallima sõpradega. Pidu oli tõepoolest suurejooneline. Kõik püsis tasemel hetkeni, mil pruutpaar asus vahetama tõotusi. Kui pruudi kõne keskendus oma vastse abikaasa ülistamisele – tegemist on maailma kõige õilsama, sarmikama, ausama, rüütellikuma mehega, kes kunagi siin maamunal elanud –, siis peiu kõne jäi lühikeseks, koosnedes vaid ühest lausest: „Maritile meeldib šopata.“ Ei, see ei olnud nali. Kogu saal lihtsalt vaikis piinlikkusest. Tõenäoliselt küsis mõni teinegi oma peas, et kas Marit ikka tegi õige partii?“ – Liis, 35