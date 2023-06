Treener Shalini Mody: astusin teadlikult eemale pidevast töötegemisest, väsinud olemisest ja enesearengust

Käisin ühel hommikul värskete saiakeste järel, jalutamas – tegevus, mis on üks parimatest tasuta teraapiatest – ja mul oli tunne, et mu kurbuse ja pisarate anum on täis. Sel momendil tundsin, kuidas ärkasin üles ja mu süda oleks justkui sosistanud: kõik, on aeg hakata nägema elu ilu kaudu.



Eelmise aasta suvest saigi minu jaoks aeg, mil astusin teadlikult eemale pidevast töötegemisest, väsinud olemisest ja enesearengust. Ma ei esinenud ühelgi inspiratsioonipäeval, ei kuulanud ühtegi podcast’i ega osalenud poppidel festivalidel.