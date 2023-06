FOTOD | Jennifer Lopez kandis punasel vaibal kleiti, mis meenutab veespordirõivaid

J. Lo kasutab muuseas ka stilistide abi. Sel korral olid tema välimuse taga Rob Xangardi ja Mariel Haen. Lopezi kleit pärineb Gucci 2023. aasta kollektsioonist, mida hiljuti Soulis esitleti. Kaunil rõival on must ülaosa, mis jätab ehk isegi kergelt sportliku mulje. See meenutab justkui midagi, mida võiks kanda veespordialasid harrastades. Seelikuosa on aga beež ja lendlev. Kõik muu oli Lopezi väljanägemise juures tagasihoidlik, kuid ülimalt lihvitud – tema juuksed olid üle pea kinni pandud ning ta kandis beeže Gucci platvormkingi, Daniela Villegase ja Le Viani ehteid ning Kurt Geigeri ridiküli.