Jaguari sõidukitel on 5-aastane garantii

Jaguar Land Roveri Reimagine-strateegia keskmes on moodsalt luksuslik kasutajakogemus. Viie aasta pikkune garantiiperiood on oluline samm kliendikogemuse uue tippmargi püstitamisel. Garantii aitab muuta hooldus- ja käitluskulud läbipaistvamaks ning muudab juba niigi kutsuva mudelirivi veelgi ahvatlevamaks.

„Viieaastase garantiiperioodi rakendamisega kogu Euroopas tõestame taaskord oma pühendumust kvaliteedile ning usku oma toodangu vastupidavusse ja tipptasemel klienditeenindusse. Meie moodsa luksuse visioon on täielikult kliendikeskne ja see tagab meelerahu kõigile, kes Jaguari soetamisele mõtlevad,“ ütles Jaguar Land Roveri Baltimaade turundusjuht Jakub Brodewicz.

Jaguari klientidele on loodud ka paketid Jaguar Care ja Jaguar Care+, mis pakuvad mitmeid kliendisõbralikke hüvesid: tasuta mootoriõli ja õlifiltrite vahetust, tulevikukindlat hinnastamist ja sõltuvalt turust mitmeid paindlikke makselahendusi. Jaguar usub, et viieaastane garantiiperiood avaldab kõikide mudelite jääkväärtusele positiivset mõju. See on hea uudis igale kliendile, kuna kõrgem jääkväärtus tähendab ka väiksemaid igakuiseid liisingumakseid.