Kas „Vallalise kaunitari“ osaleja Kaspar Rooni oleks nõus järgmine kord tõsieluseriaali peaosas olema?

Nimelt on ta hakanud käima bachata trennis. Tal on plaanis isegi üks suvine töötuba. „Päikeseloojangus kuskil suvisel terrassil on ju väga mõnus puusi liigutada,“ ütleb Kaspar. Mis tantsupartneritesse puutub, siis küllap oleks potentsiaalseid huvilisi mitu. Pärast „Vallalise kaunitari“ finaali oli mehe telefon suisa punane. Kirjutati ka juba saate toimumise ajal, ent pärast saate lõppu saadeti talle Instagramis suisa CV-laadseid kirju, kus naisterahvad selgitasid, miks nemad oleks Kasparile just parim valik. Mees tunnistab, et tal pole midagi selliste kirjade ja tähelepanu vastu, ent tegelikkuses hindab ta pigem tagasihoidlikkust, et säiliks põnevus ja kassi-hiire mäng. „Tavaliselt on nii, et kui ma selle tähelepanu saan, siis mul natuke kaob endal huvi ära. Pigem on huvitav siis, kui mulle tundub, et mul pole mingit võimalust, või naine ei näita huvi ülesse. Põnevust peab ka ikkagi natuke olema.“