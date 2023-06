KUULA | Laulja Tanja Mihhailova-Saar avaldas reisisihtkoha, mis talle pettumuse valmistas: sinna ma tagasi ei läheks

Tanjale ei ole miski elus sülle kukkunud. Ta on näinud hullumoodi vaeva, et jõuda sinna, kus on praegu. Kirg oma töö vastu pole aga grammigi vähenenud. Laulja raudne närvikava ja rahu säilitamine ka kõige hullumeelsemates olukordades on imetlusväärne. Vestluses avaldab ta, kuidas selleni jõudis.