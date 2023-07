Andres Kõpper haruldasest foobiast: mu keha kattub külma higiga ja mind läbib ülim vastikuse tunne

Reedene Check One Two ja laupäevane Bashment lõppesid tihtipeale alles varavalges, kui trollid veel depoos laiutasid ja retke kodu poole tuli alustada kand-varvas-meetodil. Puhtjuhuslikult kulges minu ja Andrese teekond samas suunas, nii et nii mõnelgi hommikul kõmpisime esimesed kilomeetrid ühes. Millest me rääkisime, ma ei mäleta, kuid meenub, et Andres armastas kanda musta – tintjas pusa ja samas toonis pehmelt pleekinud teksad, ainsaks „värvilaiguks“ valged tennised.