Sünged mäed, säravad veed

Oleme kohal alles teist päeva, kuid ometigi saanud pilgu heita juba suuremale osale sellest riigist. Montenegro on lihtsalt nii väike, kolm ja pool korda pisem Eestist, et kui ronida Lovćeni mäele Petar II Petrović Njegoši mausoleumi juurde, siis paistab suur osa riigist korraga ära, lisaks natuke Itaaliat, Albaaniat ja paar mäetippu Serbias. Need kolm maad on ka muidugi vaatamist väärt, aga vaade alla rannikule ja Kotori lahele paneb õhku ahmima – või teeb seda siis järsk trepp, mis 1660 meetri kõrgusele toob.