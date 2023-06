Taimetark annab kingiidee: tee ise luksuslik lilleparfüüm!

Maret Allikas (39) väidab, et loodusest leiab midagi igal aastaajal. Tema eriline huvi on lillevete valmistamine. Praegune aeg on selleks ideaalne. Maret neid peamiselt enda ja pere tarbeks, mõnikord kingituseks, näiteks pruutpaarile nende lemmiklilledest.