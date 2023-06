Kuidas teha rahu varakult halliks minemisega? 20ndate eluaastate alguses esimesi halle juuksekarvu märganud naine räägib oma loo

Ma teadsin alati, et minu saatuseks on see, et mu juuksed hakkavad varakult halliks minema, aga kunagi ei oska ju oodata seda hetke, kui see päriselt juhtubki. Minu imelisel emal olid hallid juuksed juba siis, kui ma sündisin (ta oli siis 36-aastane) ning tõtt-öelda pole ma teda kunagi näinud ilma sädelevate hõbedaste laikudeta juustes. Kuigi mina katsetasin teismelisena erinevate pruunide, roosade ja punakate toonidega, ei mõelnud ema kunagi oma hallide juuste värvimise peale. Keskkoolis jäin lõpuks pidama sooja blondi tooni juurde ja ema juuksed muutusid pehmest soola ja pipra värvi segust selliseks, nagu need on praegu – täielikult hallid.