Barber Andree Kask: keldrisalongides töötavad naised ei tea moodsatest soengutest midagi

Miron Fedorov peatus oma viimasel Eesti visiidil hotellis, millest Kaskile kuuluv FRANK's Barbershop asub vaid paari maja kaugusel. „Mironil oli hädasti vaja soengut teha. Ta nägi Google’is, et mul on kõrge reiting ja kuulsad inimesed käivad minu juures,“ kirjeldab Kask põhjust, miks räppar just tema valis. Barber tunnistab, et algul ei tundnud ta populaarset artisti äragi. „Lihtne inimene. Ta ütles, et on sõjale vastu, mistõttu nimetati kodumaal välisagendiks. Nii elab ta praegu Küprosel, kuid jätkab tuuritamist.“