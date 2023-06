VIDEO | Vau! Victoria ja David Beckham istusid moesõud vaadates vägagi ootamatus sõiduvahendis

Stiiliikoon Victoria Beckhamil oli seljas heleroosa asümmeetrilise tegumoega kleit. Naine on tuntud selle poolest, et ennekõike on talle oluline väline mulje, alles siis mugavus. Nii kandis ta ka sel korral sandaalide asemel reiteni ulatuvaid lahtise ninaga saapaid, mis on sellise suvekuumaga väga ebapraktiline valik, aga tulemus on muidugi silmapaistev. Lisaks pärinevad need Victoria enda moekollektsioonist. Ta on alati olnud ka iseenda brändi nägu. Sama tüüpi saapaid on ta kandnud ka varem, näiteks 2012. aastal nähti teda kandmas musta värvi poolsaapaid, mis samamoodi varbad paljastasid. Beckhami kollektsioonides on säärase tegumoega jalavarje erinevates värvitoonides.