Veider uskumus, mille tõttu kandsid Eesti naised vanadel aegadel ka magades kirivööd

Rahvariided on osa ajaloost, nii ei ole ka nende tekkes midagi juhuslikku. Nagu tänapäevalgi, on alati mood koos ajaga muutunud. Kui rääkida rahvarõivaste juurde kuuluvatest seelikutest, siis alguses olid need ühevärvilised. Kui Euroopas tulid moodi triibulised kangad, jõudsid need ka Eesti mõisatesse ja linna kaupmeesteni. Mõisaprouade seelikutest saadi inspiratsiooni ning ühtlasi said tihti nende vanadest seelikutest talunaiste uued. Nii jõudsid toonased trendid küladesse ja talurahvas hakkas kangasse triipe kuduma. Tuleb aga tõdeda, et selliseid seelikuid ei võtnud omaks ei setud ega Halliste mulgid.