Mida koged tantrafestivalil?

„Küll aga on meie programmis näiteks tantramassaaži töötube, kus võib esineda alastust ja intiimset puudutust. Sellekohane info on juba kavas välja toodud, et see inimestele üllatusena ei tuleks. Meie töötoad on turvalised ja ruum on hoitud ning alastust ei esine igal pool. Vastupidi, meie programm on mitmekülgne, mänguline, sügav ja uusi teadmisi pakkuv nii kogenud tantristile kui ka uudishimulikule algajale. Iga töötoa juures on oma kirjeldus. On ka soovitused, kellele töötuba mõeldud on, kas algajale, edasijõudnule, kas töötuppa tuleb tulla üksi või paarilisega. Kokku on neli korraga toimuvat paralleeli, millest üks on väga pehme: näiteks tantsimine ja saunad, mida saad nautida siis, kui oled kõigest küllastunud ning vajad maandust,“ kutsub Margus üles festivali kodulehel põhjalikult programmiga tutvuma ja 6.–9. juulil kindlasti festivalist osa võtma.