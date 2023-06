Loe, kuidas sünnivad teleseriaalide ja filmide vürtsikad intiimstseenid! Tuleb välja, et selleks on suisa eraldi ametikoht

Ausalt öeldes on minu igapäevaelu veider segu väga seksikast (näitlejad on vapustavad) ja sügavalt ebaseksikast (nad on kinni teibitud nagu Barbied), mis võib olla segadusttekitav kõigile osapooltele. Minu võimuses on aga teha kõik veidi lihtsamaks ja palju mugavamaks. Mu töö ei ole alati glamuurne, kuid armastan seda, mida teen, ja loodan näha seda valdkonda edasi arenemas ja kasvamas. Pole midagi paremat, kui lõpetada projekt teadmises, et kõik tundsid end mugavalt.