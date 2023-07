Juba sinu eest testitud! Need on selle suve lemmiktooted

Testis Anne ja Stiili tegevtoimetaja Riina Palmiste: Suurem osa SPF-kreeme, mida olen varem kasutanud, on kippunud minu kuival näonahal liialt kiskuvaks ja kleepuvaks jääma. See tähendas, et hommikul oli vaja näole kanda enamasti mitu kihti eri kreemi, mis omakorda tingis selle, et nii mõnelgi hommikul hiilisin oma hommikurutiini lihtsustamiseks SPF-itamisest lihtsalt mööda. Kuna see SPF-kreem on aga ühtaegu niisutava kreemi eest, ei ole sellega enam probleeme. Soovitan kõigile, kes otsivad samuti SPF-kreemi, mis ei oleks lihtsalt SPF-kreem. See on see!