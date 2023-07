Land Rover tõi avalikkuse ette uue Discovery Sporti

Värske ilme saanud keskkonsoolis on ka rohkem hoiuruumi ja mugavust, näiteks juhtmevaba laadimispesa, muutes Discovery Sporti sõitjateruumi oma klassi üheks kõige praktilisemaks. Praktilisust ja mugavust on sõidukis veelgi: igal istmereal on kasutada kaks USB-C-laadijat, teises reas ja pagasiruumis on ka 12 V pistik. Valides seitsmekohalise mudeliversiooni, saab arvestada ka kolmanda istmerea USB-C- laadijate ja kliimaautomaatikaga.