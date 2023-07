Uus Range Rover Evoque jõudis avalikkuse ette

Pixel LED-i esituled lisavad Evoque’i esiosa kujustusele teravust, seda täiendavad uued iseloomulikud päevatuled, mis näivad justkui viipavat, kui sõiduk lukustatakse või avatakse. Dynamic HSE ja Autobiography standardvarustusse kuuluv valgustuslahendus hõlmab kolm korda enam valgusdioode kui Matrix LED-i esituled.

Esitulede kummaski laternas on neli pikselmoodulit, millest igaühes on 67 juhitavat leedi, mis kohanduvad vastavalt oludele ja teele, andes tulemuseks kõige tõhusama ettepoole suunatud valgusvihu, mida seni nähtud.

Teiste mudelite kõrval kehtestab Evoque Dynamic end aga ainulaadsete kaitseraudadega, mis on viimistletud tooniga Graphite Atlas. Kontrasti pakuvad uued satiinläikega vasekarva viimistlused.

Interjöör

Puhas ja kütkestav interjöör seob endas tippklassi tehnoloogiad, parima disaini ja oma segmendi kvaliteetsemad materjalid. Armatuurlaua keskmes asetsev uus 11,4-tolline kumerast klaasist Pivi Pro meediasüsteem ühendab elegantselt täiustatud puutetundliku tehnoloogia igapäevase kasutusmugavusega. Mugavust täiendab suur keskkonsool, mis pakub tänu uue kujustusega armatuurlauale rohkem ruumi igapäevaste asjade hoiustamiseks.

Lisaks käetoe all paiknevale hoiualale on tänu Pivi Pro ekraani paigutusele vabanenud lisaruumi ka keskkonsooli esiosas, kus on nüüd lisaks väikeste esemete hoiukoht ja juhtmevaba laadimisalus.

„Range Rover Evoque'i šikk interjöör näitab avarana sõitjateruumi, kus väljapeetud viimistlus ja kõige uuem tehnoloogia on omavahel sujuvalt seotud. Meie eesmärk oli säilitada Evoque'i positsioon nüüdisaegse disaini liidrina ja usume, et oleme eesmärgi täitnud,“ ütles Range Roveri sisekujundusjuht Paul Hanstock.

Loomanahavaba luksus

Range Rover Evoque’i sõitjateruumi võib muude valikute seas viimistleda ka Kvadrati villasegust kangaga. See on 58 protsenti kergem kui nahk, näeb välja moodne ja on puudutades meeldiv.

Uuenduslikud tekstiilmaterjalid on Range Roveri laboris läbinud ranged vastupidavuskatsed, et tagada nende vastupidavus kogu sõiduki eluea jooksul, läbides 60 000 kulumiskatse tsüklit (vastab kümnele kasutusaastale) ning UV-katsed, mille käigus ühe kuu jooksul töödeldi materjale valgushulgaga, mis võrdub kolme kasutusaastaga. Tekstiilid on ka vastutustundlikult toodetud. See põhimõte kajastub ka mujal reisijateruumis. Econyli nailonist vaibad, mille valmistamisel kasutatakse äravisatud kalavõrkudest saadud ning muid uuesti ringlusse võetud materjale, tekitavad tootmise käigus 90 protsenti vähem heitkoguseid kui ainult naftast toodetud materjalid.

Kvadrati tekstiiliga istmed on saadaval mudelitel Evoque Dynamic HSE ja Autobiography. Kvadratil on ka unikaalsed jahutavad ja soojendavad omadused, mis teevad materjali veelgi käesõbralikumaks. Range Roveri mudelid Evoque Dynamic HSE ja Autobiography on saadaval ka kaunilt pehme Windsori nahaga, millel on samuti uus kalasaba-perforatsioonimuster. Mudelite S ja Dynamic SE puhul esindab nahk Grained Taurus traditsioonilisemat luksustunnet.

Evoque'i reisijateruumi läbimõeldust rõhutab uus Moonlight Chrome'i viimistlus roolil, keskkonsooli ümber ja muudel detailidel, samas kui sõltuvalt mudelist on valikus ka tumedat ja heledat alumiiniumtooni või Shadow Grey Ashi tooni lahendused.