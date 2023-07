Populaarne tselluliiti vähendav ja trimmiv LPG-massaaž kodus? Kas see on tõesti võimalik? Jah, lõpuks on!

„LPG-massaaži tõhusus on kliiniliselt tõestatud. See aitab trimmida nahka ja vähendada tselluliiti. ShapePro 3.0 vaakumfunktsioon töötab samal põhimõttel, pinguldades lõtvunud nahka, vähendades ebatasasusi ja tselluliiti, ümbermõõtu ning venitusarme. Vaakumfunktsioon stimuleerib vereringet, parandab lümfiringet ja lõhustab rasvarakke. Seadme metallist osakesed suruvad vaakumi surve all end vastu nahka ja kudesid, aidates saavutada pinguldunud naha,“ jagab rahulolev klient.

Pärast seda käis Kati mitu kuud ka ise LPG-massaažis, aga hiljuti jäi tal see soiku: „Olin tulemustega küll rahul, aga kuidagi kulukaks läks see kõik. Me, naised, paneme niigi oma välimusse palju aega ja raha panustama. Lõpetasin protseduuridel käimise, kui unustasin auto enne salongi minekut parkima panna ja sain krõbeda trahvi … Igatahes, kui ma Instagramis ShapePro reklaami nägin, tekkis soov see kohe ära proovida! Kodustes tingimustes LPG-massaaž – sellist ilutoodet on vist kõik naised pikisilmi oodanud. Lisaks on seadmel ka näole mõeldud funktsioon. Super!“

„LPG-massaaži eelised on mulle teada juba mõnda aega. Nahka trimmivasse LPG-massaaži jõudsin esimest korda paar aastat tagasi, kui nägin seda harrastava sõbranna imelisi tulemusi. Minu sisuloojast sõbrannal on koostöö ühe pealinna LPG-massaažisalongiga,“ jagab Kati. „Mingi hetk märkasin, et ta tagumik ja jalad on tõesti väga siledad ning vormis. LPG tulemusi oli tõesti näha!“

Kas kasutamine on keeruline? Sugugi mitte!

Kuidas siis seadet kasutada? „Ega seal midagi keerulist ole. Teed oma keha õliseks ja hakkad seda vaakumi abil masseerima. Ühele piirkonnale keskendun vaid kuni viis minutit. Seadmel on kasutamiseks erineva suurusega ehk vastavalt kasutatavale piirkonnale mõeldud otsikud. Suurem, ovaalsem otsik sobib hästi reitele ja tuharatele, väiksem ja ümaram on mugavam kõhul, käsivartel ja säärtel kasutamiseks. Erineva tugevusega vaakumastmeid on kolm. Protseduur on täiesti valutu ja isegi mõnus,“ räägib Kati.

Peegli ette sattudes enam Botoxi peale ei mõtle! EMS-funktsioon annab suurepäraseid tulemusi!

Kuidas seadet näol kasutada? Kati selgitab: „Näol saab kasutada mikrovoolu ehk elektrilisi impulsse andvat EMS-funktsooni. See stimuleerib näolihaseid ja aitab erinevatel näoseerumitel/õlidel paremini imenduda.“ Naine tõdeb, et on varem peegli ees pigem Botoxi peale mõelnud, aga nüüd lükkab selle mõtte nii kaugesse tulevikku kui vähegi võimalik. „Liigun lihtsalt seadmega suunaga alt üles, gravitatsiooni vastu, ja nii lihtsalt see imekombel kõik toimibki. See pole üldse valus!“ sõnab ta.

„Elektriimpulsside abil nägu treenida on hea idee. Sportlasedki kasutavad elektriimpulssidel põhinevaid praktikaid lihaste efektiivsemaks ja kiiremaks treenimiseks. ShapePro tõstab ja treenib näolihaseid, luues noorema ning värskema välimuse. Olen täheldanud, et masinat hommikuti kasutades saan väga kiirelt padjanäost lahti. Lisaks aitab heale tulemusele kaasa nahale igati kasulik punane valgus,“ räägib Kati.

„Ise kasutan seadet enamasti hommikul, tõtt-öelda on praktika minu hommikurutiini osa. Pärast keha ja näo masseerimist on mõnus duši alla minna. Tihti ei pea ma pärast pesu kreeme kasutama, sest õlid ja seerum on praktika käigus niivõrd hästi imendunud,“ jagab naine oma kogemust. „Näol kasutan seadet üle päeva, 3–5 minutit. Tulemusi märkasin tõepoolest paari nädalaga, nagu lubatud.“

„Kehaga on vaakumfunktsioon lausa imesid teinud. Aastaid vaevanud tselluliit on praktiliselt kadunud ja nahk mõnusalt trimmis ning toonuses. Julgen toodet isikliku kogemuse põhjal 100% soovitada. Ka enamik mu sõbrannasid on selle endale juba tellinud!“ muigab Kati.