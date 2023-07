Rõkkavalt roosa

Kullamaal sündinud Ewe on uhke oma juurte üle. Ta usub, et maaelu on kasvatanud temas neid jooni – sitkust ja distsipliini –, mida on tarvis edukaks ettevõtluseks. „Lapsena sai tehtud heina ja põllutöid, mis andis püsivust ja visadust,“ räägib ta, „põhimõttekindluse, et kui on eesmärk, siis tuleb see lõpuni viia.“