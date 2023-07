Näitleja Sarah Jessica Parker vananemisest: mis ma siis teen? Lõpetan vananemise? Kaon ära?

Seriaalis Carrie rolli mängiv Parker avaldas vananemise teemal arvamust, öeldes, et see on midagi, mille vastu lihtsalt ei saa. „Mis ma siis teen? Lõpetan vananemise? Kaon ära?“ on ta öelnud. Hiljuti oli naine külaline saates „The Howard Stern Show“, kus kordas sama mõtet.