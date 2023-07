Tipp-juuksur Reemet Piiroja karjäärist Hollywoodis: California ei ole elamiseks, see on enese proovile panemiseks

„Kui olen eesmärgi võtnud, ei hoia ma end tagasi. Mu kõige suurem hirm on, et kunagi mõtlen: ma isegi ei proovinud,“ ütleb Reemet. Alles siis, kui oled mitu aastat teinud ränka tööd ja ükski märk ei näita edu, tuleb vaadata teises suunas, usub ta. „Mul on neli kirge, mis üksteist täiendavad: juuksekunst, reisimine, fitness ja modellindus. Olen õnnelik inimene!“