Kuidas kirjutada pulmavannet, mis puudutab, on meeldejääv, paneb heldima ja ka magusalt muigama

Abieluettepaneku tegemise kõrval kõlab pulmavanne justkui käkitegu. Ometi võib selle kirjutamise ja ettekandmisega justnimelt ühe korraliku käki kokku keerata. Mida peaks silmas pidama, et pulmatõotusest saaks sinu elu üht olulisemat hetke mõtestav kõne. Selline, mis puudutab ja on meeldejääv, mis paneb heldima ja miks mitte – ka magusalt muigama. Kuidas leida sõnad ja panna kirja mõtted, mis väljendavad südames ja hinges liblikatena lendlevaid tundeid? Kõlab hirmus keeruliselt, on ju. Eriti veel siis, kui mõelda, et pulmavanne on armutõotus kogu eluks.