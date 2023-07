Kuninglikus peres ei jäeta midagi juhuse hooleks: printsess Catherine’i täpilised kleidid annavad edasi üllatavat sõnumit

Miks naine seda mustrit nii väga armastab? Stiiliekspert Susie Nelsoni sõnul on täpikesed nooruslikud ja selline stiil mänglev. Täpilise kanga puhul mõjub ka elegantne ja eneseteadlik stiil lihtsamalt ning inimestel on sellega kergem samastuda. Ka kiirmoekettidel on lihtsam sarnast tüüpi kleite toota.

Nii printsess Diana kui ka kuninganna Elizabeth II olid suured täpilise mustri fännid. Printsess Beatrice on samuti selle austaja. Nelson selgitas, et täpid on kujunenud omamoodi sümboliks. „Osad ütlevad, et see sümboliseerib päikest, mis on kogu maailma energia. Ringil on tasakaal. Ühtlasi on see kuu kujuga, mida loetakse rahu sümboliks.“

Kõik need argumendid sobivad Kate’i välise imagoga, ent lisaks mängib rolli ka see, et täpilisi kleite kandes mõjub naine nooruslikult. Lisaks on nende juurde lihtne aksessuaare sobitada.



Üks boonus veel – täpilistelt riietelt on kortse vähem näha kui ühevärviliselt kangalt. Wimbledonil tennist jälgides tuleb ju tihti ette palju istumist ja tõusmist. Tundub, et printsessi otsus valida endale midagi mummulist selga on vägagi põhjendatud!