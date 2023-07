Mis on menstruaalanum? Loodussäästlik alternatiiv keskkonnateadlikule naisele

Kasutajate kogemused

Intiimkaupade veebipoe LoveShop.ee mitmed kliendid on jaganud oma kogemusi menstruaalanumatega. Näiteks üks kasutaja kirjutab, et neid on väga mugav kasutada ja vastavad ootustele. Teine mainib, et korrektne paigaldamine vajab veidi harjutamist, kuid muidu on tooted väga korralikud.